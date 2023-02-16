تجمل بالأخلاق.. نصائح لمصالحة زوجتك الغاضبة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، طريقة التعامل مع الزوجة الغاضبة.

ولا يخلو منزل دون خلافات بين الرجال وزوجاتهن، لذا فى حالة غضب النساء يجب اتباع عدد من الخطوات لمصالحتهن، ومنها:

-التحدث معها:

على الزوج بدء الحديث مع الزوجة لمصالحتها، ويجب أن يقدم لها اعتذارا يكشف مدى الشعور بالندم على الخطأ.

-تغيير التصرفات:

يتبع اعتذار الرجل لزوجته إجراء حوار بشكل منتظم معها لتقييم وضع العلاقة الزوجية وإظهار المشاعر وتغيير التصرفات حتى لا يتكرر الخطأ.

-الإنصات لها:

يظهر الزوج تعاطفه مع زوجته والاحترام لمشاعرها والتفهم لما تمر به من انزعاج، وعليه الاستماع لها مع النظر مباشرة لعينيها.

-كسب ثقتها:

يحتاج الزوج إلى التحلى بالصبر وعدم الضغط على الزوجة فى حالة عدم قبول الاعتذار، ومنحها المزيد من الوقت حتى تهدأ.

كما يجب على الزوج بذل ما بوسعه لأجل إرضائها، دون تقديم الوعود لها بما لا تستطيع فعله.

ونصح الخبراء بتعامل الرجل على طبيعته معها دون مبالغة أو زيادة شعورها بالغضب.