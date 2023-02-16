بمواصفات عالية.. موعد طرح هاتف نوكيا الجديد

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن هاتف "Nokia X30" يطرح بعدد من المزايا الفائقة التى تجعله ينافس غيره من الشركات منها سامسونج.
ويأتى هاتف "Nokia X30" بهيكل مصنوع من الألمنيوم المعاد تدويره والبلاستيك، كما يتميز بشاشته التى من نوع "AMOLED" وبقياس 6.43 بوصة.
ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرات عريضة للغاية ultrawide بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 4200 مللى أمبير مع شحن سلكى بقدرة 33 وات.
وتطرح شركة نوكيا هاتفها الجديد "Nokia X30" بسعر يبلغ 50 ألف روبية هندية أى حوالى 18 ألف جنيه مصرى.
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