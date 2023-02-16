علماء صينيون يكتشفون نوعا جديدا من نبات استراجالوس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحديقة النباتية فى بيان اليوم، الخميس، وفقا لوكالة ألأنباء الصينية، أن العلماء تأكدوا من أن النبات هو نوع جديد من نبات استراجالوس باشانانسيس (Astragalus bashanensis)، ويتميز بخصائص تشمل وجود غطاء كثيف من الشعيرات على السيقان والأعناق، وأعناق أطول، وقنابة بيضاء، وتويج أبيض أو أصفر، ومخلب أطول للبتلة العريضة، والقرون المشعرة والبذور الصغيرة، وذلك بمقارنته بالعديد من أنواع استراجالوس المعروفة.

وأضافت أن النبات ينمو فى الأراضى العشبية على جانب الطريق، أو على المنحدرات الجبلية، أو على أطراف الغابات، أو تحت مظلات الغابات على ارتفاعات من 600 إلى 2160 مترا، وتتراوح أعدادها فى كل مجموعة من العشرات إلى الآلاف، مشيرة إلى أن اكتشاف الأنواع النباتية زاد من إثراء فهم الناس لتنوع نبات استراجالوس، كما يتميز بأهمية إيجابية لتصنيفه وتطوره المنهجى وتطويره واستخدامه.