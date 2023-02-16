مزايا جديدة من جوجل لتسهيل البحث

جدة - نرمين السيد - وتسمح جوجل لمستخدمى هواتف أندرويد ميزة "WebViews" أى عروض الويب، وميزة "Custom Tabs" علامات التبويب المتخصصة.

وتسمح ميزة عروض الويب للمستخدمين بتصفح الويب دون الحاجة لمغادرة التطبيقات، كما يتيح متصفح كروم المزيد من التحكم فى ارتفاع علامة التبويب مع ميزة "Partial Custom Tabs" وهى التى تجعل المتصفح يتراكب جزئيا مع التطبيق لأجل التفاعل مع التطبيق والويب.

كما توفر ميزة "علامات التبويب المخصصة لكروم" طريقة آمنة وسريعة وسلسلة لتصفح الويب، كما تجلب ميزات كروم المفضلة إلى تجربة التصفح داخل التطبيقات، مثل: كلمات المرور المحفوظة، والإكمال التلقائى.

وتسعى جوجل لطرح المزيد من التطبيقات لأجل استمتاع المستخدمين وتسهيل عمليات البحث.