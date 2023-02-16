بعد إطعام الدجاج.. ديك يقضى على حياة مربيه

جدة - نرمين السيد - وأصيب الرجل الأيرلندى بجروح بعد مواجهة الديك له فى مزعته، أثناء دخوله لإطعام الدجاج.
وبمجرد دخول "جاسبر كراوس" تفاجئ بهجوم شرس من قبل ديك فصيلة "براهما الهندية" مما تتسبب فى إصابته بجروح عميقة فى ساقه اليسرى ثم نزيف حاد جعلته يصرخ دون توقف.
وبعد سماع صراخ الرجل الأيرلندى من قبل الجيران، وتم طلب الإسعاف له وبعدها تم إبلاغ ابنته "فرجينيا" التى هرعت لمنزل والدها حيث رأت دماءه على الأرض بينما يجرى المسعفون له إنعاشا قلبيا رئويا.
ولاحظت ابنته آثارا للدماء امتدت من المنزل والمكان الذى تتم فيه تربية الدجاج، بالإضافة إلى ثقوب عميقة فى جسد والدها، كما أن أحد الديكة كان ملطخا بالدماء، وخصوصا مخالبه، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.
وقال أحد الجيران أنه بمجرد دخوله لإطعام الدجاج سمع صراخه بـ "الديك"، كما أشار الطبيب الشرعى إلى أن السبب فى وفاته الإصابة بـ "نزيف" تسبب فى توقف عضلة القلب.
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