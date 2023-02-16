ميزة جديدة من واتساب بشأن الرسائل المخفية (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ويقال إن تطبيق المراسلة الفورية المملوك لـ شركة "ميتا" يختبر ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بحفظ الرسائل المختفية فى الدردشة، مما يمنعهم من الاختفاء بعد تعيين المؤقت.

ووفقًا لتقرير صادر عن بوابة معلومات واتساب "WABetaInfo"، طور التطبيق ميزة جديدة باسم "Kept Messages" لمستخدميه خلال الأشهر القليلة الماضية، والآن تقوم المنصة أخيرًا بطرح التحديث الجديد لمختبرى النسخة التجريبية.

أحدث إصدار تجريبى من "واتساب" (2.23.4.10) والذى يتضمن هذه الميزة الجديدة، متاح الآن لمستخدمى "أندرويد" من خلال متجر "جوجل بلاى".

ما هى ميزة الرسائل المحتفظ بها "واتساب"؟

يقال إن "واتساب" يضيف قسمًا جديدًا من "Kept Messages" ضمن معلومات الدردشة، وستسمح هذه الميزة للمستخدمين بالاحتفاظ بالرسائل وتخزينها داخل نافذة دردشة تختفى للجميع، مما يعنى أنه بمجرد تمكين الميزة لرسائل معينة، سيتمكن كل من المرسل والمستقبل من حفظ هذه الرسائل فى الدردشة حتى إذا اختفت الرسائل الأخرى فى الدردشة بعد تعيين مؤقت.

ومن المثير للاهتمام، أن الميزة قد لا تبدو ذات أهمية كبيرة فى البداية لأن "واتساب" يسمح بالفعل للمستخدمين بإيقاف اختفاء الرسائل، ومع ذلك، ستكون ميزة الاحتفاظ بالرسائل فى متناول اليد للمستخدمين الذين يفضلون ميزة الرسائل المختفية ولكنهم لا يزالون يرغبون فى حفظ المهم منها داخل نافذة الدردشة، وما يشبه حفظ بعض الرسائل المهمة وتثبيتها.

والجدير بالذكر أن الميزة يتم طرحها حاليًا لبعض مختبرى الإصدار التجريبى من "أندرويد" وستكون متاحة للمستخدمين الآخرين فى تحديثات التطبيق المستقبلية.

كيف ستعمل "واتساب" الاحتفاظ بالرسائل؟

بمجرد توفر الميزة على تطبيق "واتساب"، سيتمكن المستخدمون من رؤية قسم منفصل من "الرسائل المحفوظة" والذى سيظهر ضمن معلومات الدردشة.

عندما يقرر المستخدم حفظ رسالة تختفى، يمكنه تشغيل الميزة لتلك الرسالة ولن تختفى بعد ذلك من الدردشة حتى بعد انتهاء وقت صلاحيتها.

ومع ذلك، سيظل "واتساب" يسمح للمستخدمين بحذف الرسائل المحفوظة فى أى وقت.

سيتم الحفظ الرسائل فى قسم الرسائل المحفوظة بحيث يمكن للمستخدمين الوصول إليها بسهولة.

وفى الوقت نفسه، بدأ "واتساب" بالفعل فى طرح ميزات جديدة مع آخر تحديث لنظام "أندرويد"، يتضمن التحديث القدرة على إضافة تسمية توضيحية للمستند، وموضوعات وأوصاف مجموعة أطول، والقدرة على مشاركة ما يصل إلى 100 من ملفات الوسائط والقدرة على إنشاء صور رمزية مخصصة، ويمكن للمستخدمين تحديث تطبيقهم لاستخدام الميزات الجديدة.