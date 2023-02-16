الإفتاء: 4 كوارث لـ المخدرات على سائقى السيارات

جدة - نرمين السيد - وذكرت الغفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: "تأثير المخدرات على قائدى السيارات: تُبطِّئ وقت رد الفعل وتُضعف الحكم على الزمن والمسافة، وتسبب للسائق الدوخة والنعاس؛ مما يكثر معه وقوع الحوادث".
وأشارت الإفتاء إلى أن المخدرات تعمل على زيادة وتيرة القيادة المتهورة والعنيفة، مؤكدة أنها تتسبب فى وقوع السائق المتعاطى فى شبهة تعمد قتل نفسه، أو من معه ومن حوله".
وعلى صعيد آخر، قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن النظام الإسلامى يجعل الأسرة هى العمود الفقرى الذى يقوم عليه المجتمع الإسلامى.
وأضافت: "وقد أحاطها الإسلام برعايةٍ عظيمةٍ فى كل مراحل تكوينها، وقد استغرق تنظيمها وحمايتها وتطهيرها من فوضى الجاهلية جهدًا كبيرًا، وأحاطها كذلك بكلِّ المقومات اللازمة لإقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى للمجتمع المسلم".
جدير بالذكر، أن دار الإفتاء المصرية تنشر بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" عديدًا من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء؛ من أجل التربية السليمة لأبنائهم وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.
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