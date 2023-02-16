الإفتاء: 4 كوارث لـ المخدرات على سائقى السيارات

جدة - نرمين السيد - وذكرت الغفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: "تأثير المخدرات على قائدى السيارات: تُبطِّئ وقت رد الفعل وتُضعف الحكم على الزمن والمسافة، وتسبب للسائق الدوخة والنعاس؛ مما يكثر معه وقوع الحوادث".

وأشارت الإفتاء إلى أن المخدرات تعمل على زيادة وتيرة القيادة المتهورة والعنيفة، مؤكدة أنها تتسبب فى وقوع السائق المتعاطى فى شبهة تعمد قتل نفسه، أو من معه ومن حوله".

وعلى صعيد آخر، قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن النظام الإسلامى يجعل الأسرة هى العمود الفقرى الذى يقوم عليه المجتمع الإسلامى.