توقعات الأبراج اليوم الخميس 16 فبراير 2023.. مفاجآت جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

احذر تجاهلك لشريك وتجنبك له.. لا تستسلم لأى توتر تشعر به داخل دائرتك.. لديك قدرة طبيعية على تحقيق الأفكار بسهولة.

برج الثور

استثمر أوقاتك صحيا وعاطفيا.. حاول التأمل فى حياتك والسلام مع نفسك.. تفاءل بشأن أوضاعك المالية.

برج الجوزاء

لا تشعر بأى توتر على الصعيد العاطفى.. لا تخف من أى شىء يقف فى طريق تقدمك إلى الأمام وواجهه بقوة.. كن حذرا من التصرف باستعجال فى أمورك المالية.

برج السرطان

دعك من التكاسل والتراخى فى تنفيذ خططك.. تقبل الأمور بصدر رحب، ولا تحزن مما يفعله الآخرون.. العائق الذى تجده أمامك هو فى الواقع مساعدة لتحقيق أهدافك.

برج الأسد

تشعر بتحسن كبير فى علاقتك مع أفراد أسرتك.. لا تتردد فى طلب المساعدة من زملائك فى العمل.. عليك البحث عن فرصة عمل أخرى لزيادة دخلك.

برج العذراء

مشكلات فى العمل تشتت تركيزك وتعطلك فلا تلتفت إليها.. يمكنك الخروج فى عشاء رومانسى يجمعك بالحبيب.. تفاءل بشأن أمورك المادية.

برج الميزان

كن نفسك ودعك من التقليد.. عش حالة من الاستقرار العاطفى.. لا تقلق بشأن أمورك المادية وحاول تحسينها قدر الإمكان.

برج العقرب

ابحث عن فرصة عمل جديدة تناسبك.. حاول الاتصال بصديق مقرب لك لم تتصل به منذ وقت طويل.. انتبه لما تنفقه؛ كى لا تتعثر أمروك المادية.

برج القوس

تفاءل بشأن أحوالك فى العمل واجتهد ولا تلتفت إلى الوراء.. لا تترد فى طلب المساعدة من زملائك.. حاول القيام بمشروع جديد يزيد من دخلك المادى.

برج الجدى

تحمسك وطاقتك تجاه عملك تساعدك على إنجازه بشكل رائع.. احذر من غدر أى أحد يريد بك سوءا.. اسعَ إلى تحسين وضعك المالى.

برج الدلو

حاول أن تفصل بين مشاكلك العملية وحياتك الأسرية.. لا تفقد الأمل فى تنفيذ خططك المستقبلية.. حاول القيام ببعض الأمور التى تشعرك بالتغيير فى حياتك.

برج الحوت

انتبه لعلاقتك مع الشريك وتجنب تفاقم المشاكل.. واجه أى ضغوطات فى مجال عملك بحكمة وثبات.. تحتاج إلى أن تكون حاسما فى قراراتك.