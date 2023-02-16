Oppo تكشف عن هاتفها الجديد Find N2 Flip القابل للطى

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة Oppo اليوم خلل حدث عُقد فى لندن، عن الطرح العالمى لهاتفها الجديد القابل للطى، Oppo Find N2 Flip، وذلك بعد أن كان توفر الهاتف مقتصرًا على السوق الصينية منذ الإعلان عنه فى ديسمبر الماضى.





وذكرت الشركة خلال مؤتمرها نقاط القوة التى تميز جهازها الجديد عن الهواتف المنافسة من الفئة نفسها، حيث قالت إن تجعد شاشة الهاتف غير مرئى تقريبًا مقارنة بالهواتف المنافسة، فى إشارة إلى التجعد الظاهر عادة فى مكان انثناء الشاشة على نفسها. وأوضحت Oppo أن هاتفها الجديد يمتلك أكبر بطارية موجودة فى أى هاتف قابل للطى وهى بسعة 4,300 ميلى أمبير فى الساعة، وأعلى سرعة شحن فى فئته بفضل تقنية الشحن السري"44 وات". ويعد هاتف Find N2 Flip واحدًا من أفضل الهواتف القابلة للطى بالنظر إلى مواصفاته، حيث يتميز بشاشة رئيسية من نوع AMOLED بقياس 6.8 بوصات وبدقة 2.520 و1.080 بيكسل مع معدل تردد 120 هرتز ومعدل سطوع يصل إلى 1.600 شمعة، وأخرى ثانوية من نوع AMOLED أيضًا بقياس 3.26 بوصة.

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