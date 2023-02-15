إكسترا نيوز: «ChatGPT» ينافس ملايين الموظفين حول العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير أن التطبيق ابتكار أمريكى وينافس ملايين الموظفين حول العالم، وينافس العقل البشرى.

وأشار التقرير إلى أنه أطلق مختبر أبحاث أمريكى تطبيقًا لتلبية احتياجات البشر، مضيفًا إلى أن التطبيق يشبه العقل البشرى، ويرد كأى شخص، ومصمم لإنشاء محادثات شبيهة بالبشر وفق مدختلات المستخدم.

ووفقًا للتقرير فقد اعتبر البعض تطبيق ChatGPT يهدد عدد ضخم من الوظائف، لقدرته على كتابة رسائل البريد الإلكترونى والمقالات، واستكشاف بعض التعليمات البرمجية وإصلاحها.

ولفت التقرير إلى أن التطبيق يستخدم فى خدمة العملاء كمساعد افتراضى، مؤكدًا أن رغم قدراته الفائقة إلا أنه سيعانى من الأسئلة المعقدة، كما أنه بعيد عن الابتكار والتفكير كأى عقل بشرى وقد يظهر ردًا خاطئًا.