«عالم كبير رائع».. ناسا تنشر صورة مذهلة لـ 3 مجموعات من المجرات بالفضاء

جدة - نرمين السيد - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عبر الحساب الرسمى لتلسكوب "جيمس ويب" على موقع "فيسبوك"، صورة قالت إن تلسكوب جيمس ويب خلال عرضه لـ "كتلة باندورا" (Pandora's Cluster)، جمع 4 لقطات معًا فى بانوراما، ويظهر فيها 3 مجموعات مجرية منفصلة تندمج فى عنقود ضخم، وما يزيد عن 50000 مصدر من ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة، مؤكدة أنه "عالم كبير رائع".





وأضافت "ناسا": "لاحظ أن بعض المجرات حمراء اللون ومشوهة، هذا لأن كتلة وجاذبية العنقود العملاق فى المقدمة يكبران ويشوهان المجرات البعيدة فى الخلف، وهو تأثير يسمى عدسة الجاذبية". وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية أنه تمت دراسة النواة المركزية فقط من مجموعة باندورا (أو أبيل 2744) بالتفصيل من قبل تلسكوب "هابل" الفضائى التابع للوكالة، وتوفر رؤية ويب القوية لعلماء الفلك نظرة أوسع وأعمق بكثير على هذه المنطقة.

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