الإفتاء: الأسرة هى العمود الفقرى للمجتمع الإسلامى

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن النظام الإسلامى يجعل الأسرة هى العمود الفقرى الذى يقوم عليه المجتمع الإسلامى، وقد أحاطها الإسلام برعايةٍ عظيمةٍ فى كل مراحل تكوينها، وقد استغرق تنظيمها وحمايتها وتطهيرها من فوضى الجاهلية جهدًا كبيرًا، وأحاطها كذلك بكلِّ المقومات اللازمة لإقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى للمجتمع المسلم.





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