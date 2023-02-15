بحجم طفل كبير.. قط يثير الجدل فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - القط تتبناه أمريكية تدعى "ناتالى بومان" منذ عام 2017 وكان وقتها بعمر 3 أشهر ونصف.
حجم القط يزيد عن 1.3 متر، أى متوسط ارتفاع طفل بعمر 9 سنوات.
وقالت ناتالى إن القط يتغذى 3 أو 4 مرات يوميا، كما تنفق حوالى 150 دولارا شهريا، كما أنها كثيرا ما تسير به مقيدا فى الحى، حيث أصبح من المشاهير المحليين، وفقا لما جاء فى موقع "جود نيوز" الكندى.
وتابعت ناتالى بأنها تستقبل زوارا فى منزلها بكاليفورنيا لمشاهدة القط، وكانوا يرتعدون بمجرد مشاهدته بسبب ضخامته.
وتعد سلالة "ماين كون" من أكبر سلالات القطع الأليفة فى العالم، كما أنه من أقدم سلالات أمريكا الشمالية.
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