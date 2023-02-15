القاهرة الإخبارية- إيلون ماسك: نهاية 2023 مناسبة لإيجاد رئيس جديد لتويتر

جدة - نرمين السيد - كان ماسك يتحدث عن بعد فى القمة العالمية للحكومات بدبى، وفقا لما جاء فى فضائية "القاهرة الإخبارية".

وبرأت هيئة المحلفين بالمحكمة الاتحادية فى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء الجمعة، المليادير الأمريكى إيلون ماسك من تهمة خداع المستثمرين بتغريدات عبر "تويتر"، فى عام 2018 للتلاعب فى أسهم شركة السيارات الكهربائية "تسلا".

وجرى التوصل إلى الحكم من قبل 9 محلفين بعد أقل من ساعتين من المداولات، ضمن محاكمة استمرت 3 أسابيع.

ورفع مساهمو شركة تسلا دعوى قضائية ضد ماسك، متهمين إياه بأنه تلاعب بسعر سهم الشركة عن طريق نشر تغريدات على موقع تويتر، قال فيها إنه يملك "ضمانات لتمويل" صفقة تحويل شركة السيارات إلى ملكية خاصة فى صفقة قيمتها 72 مليار دولار، ومع ذلك لم يؤمن التمويل، ولم تتحول الشركة إلى ملكية خاصة.

كانت نزاهة "ماسك" على المحك فى المحاكمة، وكذلك جزء من الثروة التى جعلته أحد أغنى أغنياء العالم، إذ إنه فى حالة إدانته كان من الممكن أن يدفع تعويضات بمليارات الدولارات.

وظهر ماسك فى المحكمة بثبات، بحسب "أسوشيتد برس"، ووجهت إليه الاتهامات باعتباره نرجسيا ثريا يهدد سلوكه المتهور بإحداث فوضى فى الأسواق العالمية، وبعد الانتهاء من مرافعات الدفاع اعتبرت المحكمة الاتهامات الموجهة له كاذبة.