القاهرة الإخبارية: 39 مليار دولار إيرادات مبيعات الألعاب الصينية فى 2022

جدة - نرمين السيد - وأظهر تقرير صناعة الألعاب فى الصين لعام 2022 الصادر عن الجمعية الصينية للنشر الصوتى والمرئى والرقمى، وجود 664 مليون لاعب فى الصين خلال عام 2022. وذكر التقرير الذى نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينجوا" أن بكين وظفت خلال السنوات الأخيرة تكنولوجيا صناعة الألعاب فى قطاعات مثل العلاج الطبى والرياضة، والتى ساهمت فى الابتكار العلمى والتكنولوجى.

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