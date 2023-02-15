وذكر المعهد فى بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينجوا" اليوم الأربعاء، أنه في المرحلة الجديدة، التى تغطى مساحة تزيد على 20 هكتارا، سيتم بناء 25 رادارا عالى الدقة، يبلغ قطر كل منها 30 مترا، ومن المتوقع أن تكتمل عام 2025.
وقال "إنه سيتم استخدام منشأة "العين المركبة الصينية" لمراقبة الأجسام فى الفضاء والتقاط صور عالية الدقة لها، بما فى ذلك الكويكبات والقمر والكواكب الشبيهة بالأرض، ما يخدم أعمال البلاد فى الدفاع عن الكويكبات القريبة من الأرض وأبحاث علوم الكواكب.
وأضاف أن بناء منشأة "العين المركبة الصينية" يتألف من ثلاث مراحل، حيث تم إكمال بناء المرحلة الأولى التى تضم أربعة رادارات بقطر 16 مترا فى ديسمبر الماضى، وبعد الانتهاء من المرحلة الثالثة، من المتوقع أن تحتوى المنشأة على أكثر من 100 رادار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء أعمال المرحلة الثانية من منشأة رادار الصين لمراقبة الفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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