بسبب «الصلع».. بريطانى يفوز بـ 71 ألف جنيه إسترلينى بعد طرده من الشركة

جدة - نرمين السيد - وحصل الموظف البريطانى على مبلغ 71 ألف جنيه إسترلينى بعد قيام المدير بطرده لكونه أصلع عجوز.

وربح العجوز الذى يدعى "مارك جونز" على ذلك المبلغ نتيجة الضرر النفسى الناتج عن التمييز والعنصرية الذى شعر بها.

واستمعت المحكمة المدير فيليب هيسكث الذى هو نفسه أصلع وقد اشتكى نتيجة رغبته فى التنوع بمكان العمل حيث لا يريد صورا معكوسة لنفسه ويريد مرشحين نشيطين وشباب للوظائف، وفقا لصحيفة "الإندبندنت".

وأشار المدير إلى رغبته وقال: "لا أريد فريقا من الرجال أصلع يبلغون من العمر 50 عاما .. أريد تغيير الديناميكيات".

وبعدها شعر مارك بالإهانة لأنه كان سيحصل على حقوق العمل إذا استمر فى الشركة لمدة عامين ولكن وجوده هناك لمدة عام واحد فقط، جعله يشعر بالألم والحسرة.

وبعدها قررت المكمة إنصاف الموظف، وفاز بـ 71 ألف جنيه إسترلينى لتعويض الضرر النفسى.