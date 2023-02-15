بسبب عطل «Google Photos».. تحذيرات من «آبل» بشأن التحديث الجديد

جدة - نرمين السيد - وأكدت تقارير طُرحت مؤخرا، أن تثبيت تحديث "iOS 16.3.1" الذى تم إطلاقه من قبل شركة أبل الأمريكية لمستخدمى هواتف أيفون، يتسبب فى عطل أحد التطبيقات.

وأشارت التقارير إلى أن تحديث "iOS 16.3.1" يتسبب فى تعطيل تطبيق الصور "Google Photos".

ولفت المستخدمون إن التحديث يكسر التوافق مع تطبيق الصور Google Photos لهواتف أيفون، مما يؤدى إلى تعطيل التطبيق فور فتحه، وفقا لموقع "9to5Mac".

وأضافت الشركة أنه على مستخدمى تطبيق "Google Photos" يجب متابعة "App Store" للحصول على تحديث لإصلاح تلك المشكلة.