صحيفة بريطانية: ماسة «جبل النور» لن تظهر خلال حفل تتويج الملكة «كاميلا»

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، قالت متحدثة باسم قصر باكنجهام إنه لن يتم استخدام النسخة الأصلية ولا النسخة المقلدة فى تتويج الملك والملكة حيث يتم استخدام الماس من المجموعة الشخصية للملكة الراحلة بدلاً من ذلك.

وتبلغ الماسة من الوزن 105 قراريط وكانت الأكبر فى العالم، ويرجع أصلها إلى ولاية أندرا براديش الهندية وتملكها حكام هندوس ومغول وإيرانيين وأفغان وسيخ.

وتم وضع الجوهرة الشهيرة لأول مرة فى صليب فى مقدمة تاج الملكة مارى عندما تم ارتداؤها فى تتويجها فى عام 1911، ولكن تم استبدالها بنسخة طبق الأصل فى عام 1937 عندما تم نقل الأصل إلى تاج الملكة الأم لها وتتويج جورج السادس.

يشار إلى أنه سيتم دعوة ملوك وملكات ورؤساء دول العالم إلى بريطانيا لحضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته، الملكة كاميلا فى مايو المقبل.