تقرير: آبل قد تطلق «ماكبوك إير» 15 بوصة.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - ويتوقع المحلل التقنى روس يونج، أن هناك طرازًا جديدًا من "ماكبوك إير" قيد التشغيل ومن المقرر أن يتم الإصدار قريبًا.

بالطبع، سيؤدى استخدام شاشة جديدة أيضًا إلى زيادة سعر الكمبيوتر المحمول.

يزعم المصدر المذكور أن شركة آبل بدأت فى إنتاج سلسلة توريد لوحات العرض لجهاز "ماكبوك إير" مقاس 15.5 بوصة والذى بدأ فى وقت سابق من هذا الشهر. ومن ثم، يدعى المحلل على "تويتر" أن "آبل" ستكشف عن جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد الخاص بها فى أبريل من هذا العام ويمكن أن يتم الإطلاق فى الأسابيع القليلة الأولى من الشهر.

من المهم ملاحظة أنه لا يوجد تأكيد رسمى على إطلاق هذا الكمبيوتر المحمول، ولكن إذا كانت الشركة تخطط بالفعل للكشف عن طراز "ماكبوك" هذا، فمن المفترض أن نسمع المزيد عنه فى الأسابيع المقبلة مع اقترابنا من حدث الإطلاق.

سيكون طراز 15 بوصة هو أكبر حجم عرض تقدمه "آبل" فى خط "ماكبوك إير" الخاص بها.

حتى الآن، لا توجد تفاصيل بخصوص مواصفات الكمبيوتر المحمول القادم، فيما يقال إن جهاز "MacBook Air M1" يمكنه استخدام مجموعة شرائح M2، والتى تعمل أيضًا على تكوين 13 بوصة لنفس الكمبيوتر المحمول.

ومن غير المتوقع أن تعلن "آبل" عن منتج جديد كامل فى أبريل، حيث من المتوقع أن تكشف النقاب عن طراز "ماكبوك إير" جديد مع شريحة M3 وميزات أخرى تمت ترقيتها. يمكن أن يستهدف الطراز مقاس 15.5 بوصة فقط أولئك الذين يريدون نفس الكمبيوتر المحمول بحجم شاشة أكبر.

التفاصيل حول المنتجات التى يمكن إطلاقها فى أبريل غير معروفة حاليًا، لكننا هناك أنباء عن أن سلسلة "آيفون 15" ستصدر لاحقًا هذا العام.

ومن المتوقع أيضًا أن يصل جهاز "ماكبوك برو" مقاس 14 بوصة و 16 بوصة فى وقت لاحق من هذا العام.

يقال إن التكوين الجديد قد يستخدم معالجات "M2 Pro" و"M2 Max"، والتى ستكون ترقية على "M1 Pro" بالإضافة إلى شرائح "M1 Max" المستخدمة من قبل الأجيال الأقدم، كما يقال إنه سيتم إطلاق شاشة خارجية مقاس 27 بوصة فى عام 2023.