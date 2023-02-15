جدة - نرمين السيد - وأشار الباحثون إلى أن البرمجية الخبيثة تعيد توجيه زائرى المواقع المصابة إلى موقع ويب مختلف، حيث تحمل الإعلانات المسنضافة على منصة الإعلانات من جوجل "Google Ads"، مما يحقق أرباحًا لمالكى موقع الويب.
ووجد باحثو "سوكورى" أن جهة تهديد غير معروفة تمكنت من اختراق 11 موقع ويب يستخدم منصة إدارة المحتوى "وردبرس".
وتعتبر "وردبرس" أكثر منصات استضافة المواقع انتشارًا فى العالم، ويتم النر إليها كآمنة، ورغم ذلك؟، فإنها توفر عددًا لا يحصى من الإضافات، التى يحمل بعضها نقاط ضعف شديدة الخطورة.
وعلى الرغم من أن الباحثين لم يتمكنوا بدقة من تحديد الثغرة الأمنية المستخدمة لإيصال هذه البرامج الضارة، فهم يتوقعون أن جهات التهديد الفاعلة أتممت العملية، وربما استفادت من أى عيوب معروفة وغير مصححة اكتشفوها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بواسطة برنامج غامض.. اختراق 11 ألف موقع ويب يستخدم «ووردبرس» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.