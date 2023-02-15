بواسطة برنامج غامض.. اختراق 11 ألف موقع ويب يستخدم «ووردبرس»

جدة - نرمين السيد - وأشار الباحثون إلى أن البرمجية الخبيثة تعيد توجيه زائرى المواقع المصابة إلى موقع ويب مختلف، حيث تحمل الإعلانات المسنضافة على منصة الإعلانات من جوجل "Google Ads"، مما يحقق أرباحًا لمالكى موقع الويب.

ووجد باحثو "سوكورى" أن جهة تهديد غير معروفة تمكنت من اختراق 11 موقع ويب يستخدم منصة إدارة المحتوى "وردبرس".

وتعتبر "وردبرس" أكثر منصات استضافة المواقع انتشارًا فى العالم، ويتم النر إليها كآمنة، ورغم ذلك؟، فإنها توفر عددًا لا يحصى من الإضافات، التى يحمل بعضها نقاط ضعف شديدة الخطورة.

وعلى الرغم من أن الباحثين لم يتمكنوا بدقة من تحديد الثغرة الأمنية المستخدمة لإيصال هذه البرامج الضارة، فهم يتوقعون أن جهات التهديد الفاعلة أتممت العملية، وربما استفادت من أى عيوب معروفة وغير مصححة اكتشفوها.