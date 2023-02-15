توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023.. حظوظ جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

كن متفائلاً واترك المشاعر السلبية فى العمل.. تواصل مع شريك حياتك.. تفاءل بشان أوضاعك المالية

برج الثور

لا تبالغ فى الإنفاق على غير الضروريات.. احذر من التورط فى شؤون الآخرين.. حاول الاقتراب من شريكك بكلمة طيبة.

برج الجوزاء

تفاءل بشأن حياتك العاطفية.. انتهز فرص الربح من الأعمال كبيرة التى تلوح لك.. تفاءل بشأن أمورك المالية.

برج السرطان

تتعلم أشياء جديدة بسهولة دون بذل كثير من الجهد.. اقضِ بعض الوقت مع الحبيب ولا تبخل عليه بأى كلمة حتى تجد نفسك وكأنك فى جنة على الأرض.

برج الأسد

اقضِ وقتا مفيدة فى ممارسة الرياضة والألعاب المهمة للجسم.. حاول إنهاء مشاريعك المعلقة منذ فترة.. اجعل لشريكك بعض الوقت وعش الحياة على أكمل وجه.

برج العذراء

لا تكن مرهقًا بسبب التوتر الأسرى.. اجلس مع شريكك كل فترة وأخرى وحاول إيجاد حل لمشكلاتكما.. إن لنفسك عليك حقا فلا ترهق نفسك فى العمل بأكثر من طاقتك.

برج الميزان

حافظ على صحتك جيدا؛ مما يمنحك النجاح.. تجنب أى شيء يدمر قوتك.. حاول التواصل مع الأشخاص الذين نادرًا ما تلتقى بهم.. لا تشعر بالضيق نتيجة مشاغل شريكك وحاول مساعدته والصبر عليه.

برج العقرب

اقضِ وقتًا إضافيًا فى ممارسة هواياتك أو القيام بأشياء تستمتع بها.. تفاءل بشأن سداد أى ديون عليك.. إعطِ قليلا من اللطف والحب لشريكك لجعله هذا اليوم يوما مميزًا.

برج القوس

حان الوقت المناسب لتغيير نمط حياتك للأفضل.. تحتاج إلى الاسترخاء ومحاولة العثور على السعادة بين الأصدقاء.

برج الجدى

حاول الاحتفال مع شريكك بأى مناسبة سارة مهما كانت صغيرة.. تفاءل بشأن أمورك المالية والعملية.

برج الدلو

حاول التواصل مع شريكك بحب يجلب لكما الأمان والسعادة.. اجتهد لتحصل على الترقية التى تريدها فى عملك.

برج الحوت

حاول اغتنام أى شعور بالحماس فى تحقيق كل ما تتمنى بشان الأمور المادية والوظيفية.. حاول الانسجام مع شريكك وانسَ كل مشاكلك واتركها جانيًا.