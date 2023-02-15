«NASA Valentines».. وكالة الفضاء الأمريكية تحتفل بعيد الحب (صور)

جدة - نرمين السيد - ونشر الحساب الرسمى للوكالة تغريدة قالت فيها: "كيف يكون لديك عيد الحب رائع؟ أنت كوكب، سواء كان الحب فى الهواء، أو أن موضوع عاطفتك يحتاج إلى بعض المساحة، فإن NASAValentines هنا من أجلك".

وفى تغريدة أخرى ذكرت ناسا: "انظر مرة أخرى إلى تلك النقطة. هذا هنا. هذا هو المنزل. هذا نحن. كل شخص تحبه، كل شخص تعرفه، كل شخص سمعت عنه، كل إنسان فى أى وقت مضى عاش حياته - كارل ساجان".

وأضافت "ناسا": "فى ValentinesDay، أظهر لعالمك مدى اهتمامك مع NASAValentines".