للمرة الثانية.. تويتر تؤجل طرح واجهة برمجة التطبيقات المدفوعة «API»

جدة - نرمين السيد - قررت منصة "تويتر" تأجيل طرح واجهة برمجة التطبيقات المجانية الخاصة بها "API" المدفوعة مرة أخرى، ففى تغريدة رصدتها "AppleInsider"، أوضحت الشركة اليوم الثلاثاء أنها تحتاج للمزيد من الوقت لإكمال العمل على إعادة التصميم، قائلة: "كجزء من جهودنا لخلق تجربة مثالية لمجتمع المطورين، سنؤخر إطلاق تغيير "API" الجديدة لبضعة أيام أخرى.





وكانت "تويتر" قد أعلنت لأول مرة أنها ستغلق واجهات برمجة التطبيقات المجانية، وأشارت إلى أنها ستقطع الوصول فى 9 فبراير، وفى وقت لاحق، أجلت الموعد النهائى إلى 13 فبراير دون سابق إنذار. يذكر أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لم يقل الكثير عن كيفية عمل الوصول المدفوع إلى واجهات برمجة التطبيقات على تويتر بخلاق اقتراح الشركة بتحصيل 100 دولار شهريًا، وإضافة التحقق من الهوية للحد من إساءة استخدام الروبوت. ولفتت الشركة إلى أنها تخطط لتقديم مستوى وصول مجانى يسمح للروبوتات الجيدة بالتغريد حتى 1500 مرة فى الشهر.

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