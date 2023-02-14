مشاركة 100 صورة بجودة عالية.. مزايا جديدة فى واتساب

جدة - نرمين السيد - ويسعى واتساب لطرح ميزة تسمح بمشاركة أكبر عدد من ملفات الصور فى وقت واحد بالدردشة بجودة عالية.

وأشار واتساب إلى أنه يعمل على تحديث يساعد فى مشاركة الصورة بجودة عالية عبر الدردشات مع الاحتفاظ بجودتها الأصلية.

ويختبر واتساب حاليا ميزة مشاركة ما يصل إلى 100 ملف وسائط فى وقت واحد دون ضغط أو تقليل فى الجودة، وسمح التطبيق مسبقا بمشاركة ما يصل إلى 30 ملف فى وقت واحد.

ولفت التطبيق إلى أن تلك الميزة يتم طرحها قريبا لدى المستخدمين بعد التحديث 23.3.0.73 أو 23.3.0.74.