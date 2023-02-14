البرتقال وأكمام القمصان.. أغرب طقوس الاحتفالات بعيد الحب

جدة - نرمين السيد - وتحتفل كل دول العالم بعيد الحب على طريقتها الخاصة، فهناك من يلجأ إلى الورود والدباديب وغيرهم من يركزون على الهدايا المميزة.

وهناك أغرب الطرق التى يحتفل بها دول العالم بـ "عيد الحب"، منها:

-ماليزيا:

يحتفل الأفراد فى ماليزيا بعيد الحب فى 7 من الشهر السابع بالتقويم القمر، وتلجأ الفتيات فيه إلى كتابة أرقام هواتفهن على البرتقال ثم رميها فى أقرب نهر حتى يلتقطها فتى أحلامهن.

-البرازيل:

تعتاد نساء البرازيل على كتابة أسماء العديد من المعجبين على أوراق ثم طويها، وبعدها يختارن فى اليوم التالى من تتزوج منه.

-الهند:

يحتفل به الهنود لمدة تصل إلى 7 أيام، ويقوموا بتقسيمها يوما للحضن، وآخر للورود، وآخر لتقديم الهدايا، ويوم للأهل والأصدقاء.

-كوريا الجنوبية:

يحتفل الكوريين به فى يوم 14 من كل شهر، وتخصيص كل شهر للاحتفال بما له علاقة بالحب مثل الوردة فى مايو، والعناق فى ديسمبر، والشوكولاتة للرجال فى فراير، وتقديم الحلوى للنساء فى مارس، ويجتمعون لتناول المكرونة بالفاصوليا السوداء فى أبريل.

-جنوب إفريقيا:

تشبك النساء أسماء الرجال الذين يرغبن الارتباط بهم على أكمام قمصانهم بداخل أيقونات على شكل قلوب.

-الصين:

يحرصون على الاحتفال بعيد الحب من خلال تقديم الطعام لآلهة الحب القديمة وذلك لتحقيق أمانيهم وإيجاد الشريك المناسب لهم.