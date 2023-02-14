جدة - نرمين السيد - وأشارت إيناس على أنه احتفالية عيد الحب، تنعكس على طاقة الحب الموجودة بداخل كل فرد والتعبير عنها للآخرين سواء الأهل أو الأصدقاء أو الأحبة.
وقالت: "طاقة الحب عالية جدا النهاردة فى الكون.. فكل الناس على أد ما تقدر تكلم بعض وتود وتسامح بعض"، وأضافت أن ذلك يساهم فى ارتفاع مستوى طاقة الحب لدى الفرد.
وأوضحت أنه من الممكن أن يهدى الشخص لغيره بعض الهدايا البسيطة أو رسالة طيبة، حتى تستمر طاقة الحب مع الفرد.
ولفتت إلى أهمية التسامح فى تلك الاحتفالية دون التركيز فى الماضى وبدء صفحة جديدة، معلقة: "الحياة مش مستاهلة بهدلة والناس تقعد زعلانة.. الحياة فيها حاجات حلوة.. فاللى يقدر يغير من نفسه لإسعاد من حوله يعمل كده".
وتابعت قولها بإن الحب يعد أعلى طاقة شفاء للأفراد، كما تساهم فى تحسين النفسية ثم ينعكس تأثيرها على مناعة الفرد وتحميه من الأمراض المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهدايا والرسائل.. إيناس على تكشف لـ «دوت الخليج» عن كيفية الاحتفال بعيد الحب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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