القاهرة الإخبارية.. تفاصيل «الحياة البرية» فى فلسطين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "افتتح المصور حسن الرماوى معرضه للحياة البرية فى فلسطين، والذى ضم 23 صورة فوتوغرافية توثق الحياة البرية فى فلسطين، وتتيح فرصة مشاهدة ما تحتويه من تنوع فى مناطقها رغم صغر المساحة الجغرافية".

وأوضح المصور الفلسطينى إن المعرض يركز على الحياة البرية والطبيعة والطيور فى فلسطين وهو أول معرض من نوعه مكون من 23 صورة لطيور وحيوانات، تعيش أو مهاجرة على فلسطين.

وتابع: "الاحتلال من أكبر المخاطر التى نواجهها كمصورين فلا نقدر على التخفي أو نتحرك وقتما نريد، ولا نستطيع توثيق كل شىء".

وأوضح التقرير: "يهدف المعرض إلى تعزيز الوعى البيئى والثقافى لدى الزوار فيما تعتدى قزات الاحتلال على البيئة وتهدد الحياة البرية، فيما تقوم سلطات الاحتلال بسلسة إجراءات واعتداءات بيئية تهدد فيها الطبيعة والحياة البيئة على حد سواء، ما يلحق الضرر بالخريطة الفلسطينية".

وقال أحد رواد المعرض إنه فى ظل احتلال وصعوبة تنقل موجود فى فسطين نحن محرومون من أشياء كثيرة فى الطبيعة الفلسطينية والتنوع الطبيعى، وسعيد برؤية هذا التنوع.

وأكد التقرير أن النظام البيئى الفلسطينى يتدهور بمعدلات قياسية ما يجعل وضع ملف البيئة فى سلم أولويات مقاومة الاحتلال.