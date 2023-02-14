الحياة اليوم يعلن الطريقة الحديثة لزراعة الأشجار المثمرة والزينة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أذاع برنامج "الحياة اليوم" والذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، مقطع فيديو يتضمن الطريقة الحديثة 2023 لزراعة الأشجار المثمرة والزينة بالأرض مباشرة، على أن تنتج فى نفس العام.





وأوضح الفيديو، أن متوسط عمر الشجرة يكون 3 سنوات لا أكثر ولا أقل، ويتم حفر حفرة بعيدا عن الأشجار الأخرى بمسافة 3 أمتار، على أن يتم الزراعة من شهر 2 إلى شهر 5 حيث يعد أفضل وقت.

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