تجمل بالأخلاق.. مقولات مهمة عن الحب فى الفلانتين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار مبادرة "تجمل بالأخلاق"، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، مقولات مهمة عن الحب.

ويعتبر الحب هو مجموعة متنوعة من المشاعر الإيجابية والحالات العاطفية والعقلية قوية التأثير، وتتراوح هذه المشاعر من أسمى الأخلاق الفاضلة إلى أبسط العادات اليومية الجيدة.

ومن بين المقولات التى تحث على الحب وتكشف مدى أهميته:

-براندى سايندر:

"بالنسبة للعالم فإنك مجرد شخص.. لكنك بالنسبة لشخص ما قد تكون العالم كله".

-أنايس نين:

"فرق كبير بين أن تحبها لأنها جميلة وأن تكون جميلة لأنك تحبها".

-جيمى هنتركس:

"عندما تتغلب قوة الحب على حب القوة سيشهد العالم السلام".

-إبراهيم الفقى:

"لن تستطيع العطاء بدون الحب ولن تستطيع أن تحب بدون التسامح".

-فكتور هوجو:

"قد يكتب الرجل عن الحب كتابا ومع ذلك لا يستطيع أن يعبر عنه.. وكلمة من المرأة تكفى لذلك كله".

ويمكن الاستعانة بتلك العبارات لأجل التعبير عن مشاعر الحب للطرف الآخر، وتوثيق لحظة مليئة بالمشاعر الطيبة.