لتجنب النكد.. هدايا تسعد الفتيات فى عيد الحب

جدة - نرمين السيد - عيد الحب

ويحتار الرجال فى احتفالية عيد الحب، عند اختيار الهدايا المناسبة للتعبير عن حبهم واهتمامهم بالطرف الآخر.

ويعد عيد الحب من المناسبات التى يمكن استغلالها للتعبير عن الحب للآخرين ومفاجئتهم بالهدايا البسيطة، لإثارة الشعور بالسعادة وتجديد طاقة الحب.

هدايا الرجال للنساء

وتبدأ تساؤلات الرجال حول اختيار الهدايا المناسبة للحبيبة أو الخطيبة أو الزوجة، لذا يرصد "دوت الخليج" عدد من الهدايا البسيطة التى تساعد هؤلاء وتخلصهم من "النكد" فى تلك الاحتفالية، منها:

-برواز:

من الممكن شراء برواز بصورة مفضلة تجمع بين الطرفين، لتوثيق أوقات سعيدة بينهما.

-سلسلة أو خاتم:

يمكن تقديم سلسلة تحمل اسمها أو خاتم لها، حتى يتم تذكرتها بحبيها فى أى وقت بمجرد النظر لها.

-عطور:

تعشق الكثير من الفتيات العطور، لذا يمكن تجهيز الأنواع المفضلة لها وتقديمها للاحتفال بعيد الحب.

-أدوات تجميل:

تحرص الكثير من النساء على استخدام المكياج أو "الماسكات" لأجل العناية ببشرتهن والظهور فى صورة أنيقة، لذا من الممكن تجهيز خليط من أدوات التجميل المفضلة لها ومفاجئتها.

-باقة ورود:

تعشق الفتيات الورود وتعتبرها أنها أفضل الأشياء التى تعبر عن الحب والأجواء الرومانسية.

-الدباديب:

يلجأ الكثير من الرجال إلى تلك الفكرة لكونها من أبسط الأفكار التى يمكن الاستعانة بها لزيادة سعادة الفتيات، ويعتقدون أنه لا يوجد فتاة لا تعشق الدباديب.

-العشاء الرومانسى:

ترغب بعض الفتيات قضاء أوقات رومانسية مع الحبيب، لذا يمكن حجز مكان لقضاء وقت رومانسى وتناول العشاء فى أجواء مليئة بالشموع والورود والكلام الذى يعبر عن الحب للطرف الآخر.

-الأكلات المفضلة:

تعشق الكثير من الفتيات تناول الأطعمة، لذا يمكن تجهيز الوجبات المفضلة مع مبلغ من المال أو الورود والدباديب.

-مكواة شعر أو سيشوار:

تعد مكواة الشعر أو جهاز السيشوار من الأجهزة الأساسية فى خزانة أى فتاة، لذا تعتبر من الهدايا التى تزيد سعادتهن.