شاومى تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد «Xiaomi 13 Lite»

جدة - نرمين السيد - وجاءت تسريبات لتكشف مواصفات وسعر هاتف شاومى الجديد "Xiaomi 13 Lite". ويأتى هاتف "Xiaomi 13 Lite" بشاشة من نوع "أموليد" وبحجم 6.7 بوصة، وبدقة عرض 1080 فى 2400 بيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم ولا يدعم ذاكرة خارجية، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 4500 مللى أمبير فى الساعة وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات. ويزود الهاتف بـ 3 مستشعرات خلفية، حيث تأتى الأساسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية بدقة 8 ميجابيكسل، والثالث بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

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