بسبب المخدرات والقبض على التجار.. سناجب تثير الجدل فى الصين

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ الأفراد بسبب القبض على عدد كبيرة من تجار المخدرات فى إحدى المدن الصينية والسبب السناجب.

ووجد الأفراد أنه تم القبض على تجار المخدرات من خلال مساعدة أحدث المجندين فى قسم المخدرات وهم السناجب التى تستنشق رائحتها.

وتوجهت الشرطة خلال مبادرة جديدة إلى تدريب 6 سناجب حمراء أوروبية آسيوية فى تشونجتشينج، لانضمامهم إلى قوة الشرطة قسم المخدرات، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية.

وتم تدريب السناجب على شم المخدرات، وقررت الشرطة الاستعانة بها لصغر حجمها والوصول إلى الأماكن التى لا تستطيع الكلاب دخولها.

ولجأت الشرطة إلى تلك الفكرة لاختبار استخدام عدد من الحيوانات فى عمليات مكافحة المخدرات، وتدريبها على الضغط فى المساحات المدمجة والعثور على الأدوية المخبأة.

وقام المدربون بتدريب السناجب على استخدام مخالبهم لخدش الصناديق المشبوهة.