بعد تويتر.. قرار مرتقب من إنستجرام بشأن العلامة الزرقاء

جدة - نرمين السيد - يمكن أن تكون ملفات تعريف "إنستجرام" التى تحمل شارة زرقاء مفيدة للغاية لمنشئى المحتوى الذين لديهم آلاف وملايين المتابعين، وقد تساعدهم فى التعاون مع العلامات التجارية وتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم.

تم رصد التطور من قبل المهندس العكسى أليساندرو بالوتزى، الذى اكتشف بدقة العديد من الميزات فى الماضى، حتى قبل أن يتم تأكيدها رسميًا من قبل "إنستجرام".

كتب بالوتزى فى تغريدة عبر موقع "تويتر": "يعمل إنستجرام على خطة اشتراك تتضمن الشارة الزرقاء".

وقال فى تغريدة منفصلة، "فى الوقت الحالى، لا يوجد سوى عدد قليل من المراجع الصغيرة فى الكود حول هذا الأمر، لا يوجد شيء مرئى، حتى أنشر لقطة شاشة يمكنها تأكيد افتراضاتى، أعتبرها مجرد شائعة".

كما تشير التغريدة، إلى أن "إنستجرام" المملوك لشركة ميتا ربما يقوم بتجربة الاشتراك، لكن طرحه فى المستقبل القريب قد يكون غير مؤكد.

عادةً ما تقدم الاشتراكات تجربة خالية من الإعلانات، والتى قد يتجنبها "إنستجرام" و"فيسبوك"، حيث تأتى إيرادات كلا النظامين فى الغالب من خلال الإعلانات.

ومع ذلك، قد تطرح الشركة اشتراكًا، حيث يمكن أن تستكشف خيارات جديدة لجنى الأموال.

انخفضت إيرادات إعلانات "ميتا" على أساس سنوى إلى 31.2 مليار دولار فى الربع الرابع من عام 2022 من 32.6 مليار دولار فى الربع نفسه من العام الماضى.

إذا كان التطوير دقيقًا، فلن يكون "إنستجرام" هو أول منصة وسائط اجتماعية لاستكشاف خيار تحقيق الدخل من شارته الزرقاء الحالية أو العلامة الزرقاء.

بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر فى أكتوبر 2022، أعلنت المنصة عن خطط لطرح اشتراك لزيادة إيراداتها.

كجزء من العضوية، يمكن للأعضاء العاديين الحصول على الشارة الزرقاء على ملفاتهم الشخصية بالإضافة إلى المزيد من الميزات المتميزة.

أضاف "تويتر" شارة ذهبية منفصلة للملفات الشخصية الحكومية، وهى غير متاحة للشراء من خلال أى اشتراك.

على عكس "تويتر"، أبقى "إنستجرام" النافذة مفتوحة للسماح لأى مستخدمين بالتقدم بطلب للحصول على شارة التحقق الزرقاء، وإذا تم رفض الطلب، يمكن للمستخدمين إعادة التقديم بعد 30 يومًا.

للتقدم للحصول على شارة "إنستجرام الزرقاء، توجه إلى الإعدادات> الحساب> طلب التحقق. ستنظر المنصة فى الطلب وتعود فى غضون 24 ساعة.