عيد الحب 2023.. كل ما لا تعرفه عن تاريخ الفلانتين

جدة - نرمين السيد - عيد الحب 2023

ويأتى يوم الـ 14 من فبراير "عيد الحب 2023"، هذا العام ليكون شعلة تلتهب فيها قلوب المحبين وتقربهم أكثر من بعضهم البعض تحت شعار "الفلانتين داى".

ولعل كثيرا من رواد مواقع البحث على الإنترنت والسوشيال ميديا يتبارون إلى معرفة تاريخ عيد الحب، وسبب اسم "فلانتين"؛ ولذلك يصول بكم "دوت الخليج" ويجول، خلال السطور التالية ليعرض بإيجاز لتاريخ هذا العيد الذى يلهب مشاعر الجميع.

فى مصر يحتفل الشعب بـ عيد الحب مرتين فى العام، الأولى خلال شهر فبراير يوم 14 وهو "عيد الحب العالمى، والثانية يوم 4 نوفمبر من كل عام وهو عيد الحب المصرى، والذى يعود إلى الكاتب الصحفى مصطفى أمين، حيث جاءت إليه الفكرة عندما رأى جنازة يمشى فيها 3 أشخاص فقط، ما أثار تعجبه، ومن بعدها قرر طرح فكرة للاحتفال بـ عيد الحب المصرى.

جرى من قديم الزمان تكريم القديسين المسيحيين واللذان يحملان نفس الاسم "فلانتين" فى الـ 14 من شهر فبراير من كل عام، ولهذين القديسين حكاية روتها كتب التاريخ.

عيد الحب 2023

عيد الحب 2023... وكشفت أن القديس فلانتين الأول كان يعيش فى روما، وكان قسيسًا فى تلك المدينة، وقد قتل حوالى عام 269 بعد الميلاد فى يوم 14 فبراير، وتم دفنه قرب طريق "فيا فلامينا". ودفنت رفاته فى كنيسة سانت براكسيد فى روما.

أما القديس الثانى فهو فلانتين الذى كان يعيش فى مدينة تورنى التابعة للمملكة المتحدة "بريطانيا"، فقد أصبح أسقفًا لمدينة انترامنا "الاسم الحديث لمدينة تورنى" تقريبًا فى عام 197 بعد الميلاد، ويُقال إنه قد قُتل فترة الاضطهاد الذى تعرض له المسيحيون أثناء عهد الإمبراطور أوريليان، فى يوم 14 فبراير أيضا، وجرى دفنه أيضًا قرب "فيا فلامينا"، ولكن فى مكان مختلف عن المكان الذى تم فيه دفن القديس فلانتين الأول.

وقد قام المؤرخ اللاهوتى "بيد المقر"، باقتباس أجزاء من السجلات التاريخية التى أرّخت لحياة كلا القديسين الذين كانا يحملان اسم فلانتين، وتعرّض لذلك بالشرح الموجز فى كتاب Legenda Aurea "الأسطورة الذهبية".

ووفقًا لرؤية بيد الموقر، فقد تم اضطهاد القديس "فلانتين الأول"، بسبب إيمانه بالمسيحية وقام الإمبراطور الرومانى كلوديس الثانى باستجوابه بنفسه، ونال القديس فلانتين إعجاب كلوديس الذى دخل معه فى مناقشة حاول فيها أن يقنعه بالتحول إلى الوثنية التى كان يؤمن بها الرومان لينجو بحياته.

تاريخ عيد الحب 2023

تاريخ عيد الحب 2023... ولكن القديس فلانتين رفض، وحاول بدلاً من ذلك أن يقنع كلوديس باعتناق المسيحية، ولهذا السبب، تم تنفيذ حكم الإعدام فيه.

وفى هذا الصدد قام المؤرخ الألمانى إيريك شميت بتتبع التغيرات التاريخية التى طرأت على الاحتفال بـ عيد القديس "فلانتين الأول" فى الأربعينات من القرن التاسع عشر، وكتب فى مجلة Graham's American Monthly خلال عام 1849 عن هذه التغيرات قائلاً: "لقد أصبح يوم القديس فلانتين عطلة قومية فى البلاد على الرغم من أنه لم يكن كذلك فى الماضى".

وتابع: "تم إصدار بطاقات عيد الحب بأعداد كبيرة من الورق المزين بزخارف الدانتيل لأول مرة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت استر هاولاند، التى ولدت فى عام 1828 وتوفيت فى عام 1904، هى أول من أنتج هذه البطاقات وقام ببيعها بعد ذلك بوقت قصير فى عام 1847".

واستطرد: "يوضح ذلك أن عادة إرسال بطاقات عيد الحب كانت موجودة فى إنجلترا قبل أن تصبح شائعة فى أمريكا الشمالية، وتتضح عادة تبادل بطاقات عيد الحب فى إنجلترا فى القصة القصيرة التى كتبتها اليزابيث جاسكل تحت عنوان Mr. Harrison's Confessions والتى تم نشرها فى عام 1851".

عيد الحب فى أمريكا الشمالية

وفى بعض المدارس الابتدائية فى أمريكا الشمالية، يقوم الأطفال فى هذا اليوم بتزيين حجرات الدراسة وتبادل بطاقات المعايدة وتناول الحلوى.

وعادةً ما تذكر بطاقات المعايدة التى يتبادلها هؤلاء التلاميذ فى عيد الحب الصفات التى تجعلهم يشعرون بالتقدير تجاه بعضهم البعض.

عيد الحب فى بريطانيا

عيد الحب فى بريطانيا له تقاليده الإقليمية الخاصة به؛ ففى منطقة نورفك، هناك شخصية اسمها "جاك فالنتين" تطرق الأبواب الخلفية للمنازل، ثم تقوم بترك الحلوى والهدايا للأطفال.

عيد الحب فى فرنسا

أما فى فرنسا، فيطلقون على يوم عيد الحب اسم Saint Valentin، ويتم الاحتفال به بطريقة تماثل إلى حد كبير الطريقة التى يتم بها الاحتفال فى بقية البلدان الغربية.

عيد الحب فى إسبانيا

وفى إسبانيا، يُعرف يوم عيد الحب باسم San Valentin، ويتم الاحتفال به بالطريقة نفسها التى تتم فى المملكة المتحدة، على الرغم من أن سكان منطقة كاتالونيا يستبدلونه فى معظم الأحيان بمهرجانات مشابهة يتبادلون فيها الزهور والكتب فى اليوم الذى يطلقون عليه اسم La Diada de Sant Jordi "يوم القديس جورج".

عيد الحب فى البرتغال

أما فى البرتغال، فمن الشائع إطلاق اسم "Dia dos Namorados" على هذا يوم عيد الحب، والذى يعنى بالترجمة الحرفية "يوم العشاق".

عيد الحب فى دول شرق آسيا

يعتبر سكان دول سنغافورة والصين وكوريا الشمالية هم أكثر سكان دول قارة آسيا إنفاقًا للأموال على شراء هدايا عيد الحب، بينما فى اليابان، ابتكرت واحدة من أكبر شركات الحلوى اليابانية "موريناجا"، وتحديدا فى عام 1960 تقليدًا حديثًا؛ حيث يمكن للنساء فقط أن يقمن بإهداء الشيكولاتة للرجال فى عيد الحب.