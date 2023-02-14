موعد إطلاق الإصدار الجديد من أجهزة «MacBook Air»

جدة - نرمين السيد - وأوضح روس ينج، الرئيس التنفيذى لمستشارى سلسلة توريد الشاشات، اليوم أن إنتاج شاشات حاسوب "MacBook Air" بمقاس 15.5 بوصة قد بدأ فبراير الجارى، لافتًا إلى أنه يتوقع الإطلاق بداية أبريل المقبل.

ونشرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية فى وقت سابق تقريرًا تحدثت فيه عن إمكانية إطلاق حواسب "MacBook Air" الأخرى بخفة وزنها ورقتها، بالإضافة إلى أنها تأتى حاليًا بقياسين 13.3 بوصة أو 13.6 بوصة.

وكانت "بلومبرج" قد توقعت فة وقت سابق أن تطلق أبل الإصدار الجديد من "MacBook Air" خلال ربيع العام الجارى، ثم أيد "ينج" هذا الإطار الزمنى فى شهر ديسمبر الماضى.