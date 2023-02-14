عيد الحب 2023.. أبرز هدايا الفلانتين للرجال والنساء

جدة - نرمين السيد - هدايا عيد الحب 2023 خلال السطور التالية نعرض لكم أهم هدايا عيد الحب 2023 للنساء، غير "الدباديب"، والتى تتمثل فى: الشموع المعطرة وسادة عيد الحب خبز بسكويت الورود الطبيعية أو الصناعية إكليل زهور على هيئة قلب بان كيك على شكل قلب حقيبة على هيئة قلب أكواب نصف لتر مصممة بالألوان والرسومات الرومانسية العطور النسائية الشرقية أو الفرنسية الإكسسوارات المختلفة شال تدفئة ملون نظارات شمسية مج حرارى جهاز مساج للرقبة تذكرة لمطعم أو رحلة أو سينما قفاز جلد شوكولاتة بيضاء او داكنة إحدى مستحضرات العناية بالبشرة إحدى مستحضرات الماكياج "أحمر شفاه أو ماسكارا أو ايشادو. نباتات اللافندر أو الروز مارى شراء كتاب أو رواية مفضلة للمحبوبة شراء جهاز معطر للجو برواز على شكل قلب يحمل صورتكما بورتريه بصورتها حقيبة حفظ أداوت الماكياج هدايا عيد الحب 2023 أما عن هدايا عيد الحب 2023 للرجال، فتتمثل فى: شراء ملابس رياضية سماعة بلوتوث باقة ورد رسالة حب على الهاتف شراء ساعة حسب النوع الذى يفضله ربطة عنق "كرافتة" أنيقة باللون الذى يفضله. شراء طقم أزرار للأكمام يحمل اسمه شراء سماعة رأس شراء حزام جلدى وسادة إلكترونية شراء نوع برفان يفضله سواء كان ماركة عالمية أو مصرية. شراء حقيبة عمل أو حقيبة لجهاز اللاب توب. قلم يحمل اسمه ميدالية لمفتاح السيارة أو المنزل شراء جهاز بلاى ستيشن ممكن عزومة فى مطعم يفضله حزام جلدى شراء نظارة شمسية

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