أكبر مزرعة لـ «وحيد القرن» فى العالم بجنوب إفريقيا معروضة للبيع فى مزاد

جدة - نرمين السيد - وتضم مزرعة "بلاتينوم راينو" حوالى ألفين من حيوانات وحيد القرن الأبيض الجنوبى، وتبلغ مساحتها 8500 هكتار، وتقع شمال غرب جنوب إفريقيا.

وأوضح جون هيوم، البالغ 81 عامًا أن تربية وحيد القرن مكلفة، لافتًا إلى أنه يربى وحيد القرن منذ 30 عامًا من دون ربح، مضيفًا أنه لم يعد قادرًا على تحمل تكاليف تربية هذه الحيوانات المهددة بالانقراض.

وتضم جنوب إفريقيا حوالى 80% من مجمل عدد الحيوانات وحيد القرن فى العالم، لكن الصيد الجائر تسبب فى القضاء على الكثير منها رغم جهود الحماية المتزايدة التى تبذلها المحميات الخاصة والمتنزهات الوطنية والإقليمية على السواء، بحسب ما نقلته "العين" الإخبارية.

وأشارت الحكومة هذا الشهر إلى أن 448 من حيوانات وحيد القرن قُتلت فى كل انحاء جنوب إفريقيا العام الفائت، أى أقل بثلاثة مقارنة مع عام 2021، إذ بات الصيد الجائر يتركز فى المتنزهات الإقليمية والمحميات الخاصة بلًا من المتنزهات الوطنية الكبيرة الخاضعة للمراقبة الشديدة.

وأعلن هيوم أنه يبحث عن مشتر لديه شغف بالحفاظ على وحيد القرن والإمكانات لتأمين استمرار مشروع تربية، هذه الحيوانات.