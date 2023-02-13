فورد تسعى لزيادة إمدادات بطاريات السيارات الكهربائية بتكلفة 3.5 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة فورد عن خطتها لزيادة إمداداتها من بطارية السيارات الكهربائية المصنوعة فى الولايات المتحدة، وبحسب "رويترز" قد تعلن شركة صناعة السيارات فى وقت مبكر من يوم الإثنين أنها وقعت شراكة "Amperex Technology" الصينية المعاصرة "CATL" لبناء مصنع لبطاريات فوسفات الحديد بقيمة 3.5 مليار دولار خارج بلدة مارشال بولاية ميشيجان، وهى بلدة صغيرة تبعد حوالى 100 ميل إلى الغرب من ديترويت.





وبعد اكتمال هذا المصنع فمن المتوقع أن توظف الشركة 2500 عامل على الأقل. وذكر موقع "بلومبرج" أن شركة فورد تمضى قدمًا فى المشروع ، حيث تم تصميم قواعد لتحفيز صانعى السيارات على بناء سلسلة إمداد محلية لأجزاء السيارات الكهربائية بدلًا من الاعتماد على الصين للمكونات الحيوية. وبحثت "فورد" هيكلة ملكية من شأنها أن يجعلها تمتلك المصنع بالكامل والبنية التحتية القريبة، سيعمل موظفو فورد أيضًا فى المنشأة، ولن تمتلك "CATL" سوى التكنولوجيا المستخدمة فى إنشاء البطاريات.

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