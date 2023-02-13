جدة - نرمين السيد - قالت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها على منصة "تويتر"، إنه يُرصد اليوم الإثنين الموافق 13 فبراير كوكبى الزهرة والمشترى وهما يتألقان فى سماء شفق الغروب، أثناء استعدادهما لكى ياتقيان بعد أسبوعين من الآن، وذلك بسماء السعودية والوطن العربى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزهرة والمشترى يتألقان فى سماء الوطن العربى اليوم (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.