الإفتاء: لا مانع شرعًا من التطوع بصوم يوم الإسراء والمعراج

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه لا مانع شرعًا من التطوع بصوم يوم الإسراء والمعراج، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».





وتوافق ذكرى رحلة الإسراء والمعراج يوم السبت المقبل الموافق 27 من شهر رجب لعام 1444 هجريًا، و18 فبراير عام 2023 ميلاديًا. يذكر أن دار الإفتاء المصرية تنشر بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.

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