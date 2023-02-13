3 خطوات مهمة تطيل عمر بطارية هاتفك

جدة - نرمين السيد - وكشف خبراء التقنية عن خطوات مهمة تساعد فى تحسين شحن الهواتف وإطالة عمر البطارية ومنع حدوث المشاكل.

وأشار الخبراء إلى طريقة تساهم فى تطوير الهاتف دون إضرار البطارية، وفقا لموقع "gizchina"، منها:

-عدم شحن الهاتف مع "الجراب":

تعتبر من أكثر العادات شيوعا بين مستخدمى الهواتف الذكية، لأنها قد تتسبب فى ارتفاع درجة حرارة البطارية أو انكسار موصل الشحن.

وفى بعض الحالات يتسبب ذلك فى بطئ سرعة الشحن وتقليل عمر البطارية، لذا ينصح الخبراء بإزالة الجراب وقت الشحن.

-عدم استخدام الشاحن السريع يوميا:

حذر الخبراء من استخدام الشاحن السريع يوميا، لتسبب ذلك فى تدهور البطارية إلى حد كبير، ولتجنب ذلك يفضل الحصول على شاحن ثانوى أبطأ تستخدمه لإعادة الشحن طوال الليل.

-تجنب استنزاف البطارية أقل من 5%:

يتسبب استنزاف البطارية لأقل من 5% قبل شحنها فى الضغط على البطارية ثم تدهورها، ومن الأفضل شحن الهاتف عندما تكون البطارية 15% وليس أقل من ذلك.