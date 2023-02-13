القاهرة الإخبارية.. السبب وراء ظاهرة انكسار قطعة من الشمس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - التقطت وكالة "ناسا" لحظة انكسار قطعة من القطب الشمالى للشمس فى حدث لم يسبق له مثيل، أثار حيرة العلماء ويُظهر مقطع فيديو خيطا عملاقا من البلازما أو الغاز المكهرب الذى ينطلق من الشمس، ويفصل ثم يدور فى دوامة قطبية ضخمة.





وفى هذا السياق، قال الدكتور مشهور الوردات، أستاذ علم الفلك من الشارقة، إن العالم يشهد ازديادا فى النشاط الشمسى هذه الفترة، بعدما كانت الشمس فى أدنى مستوياتها عامى 2019 و2020، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة ليست شابة، وإنما تتكرر من حين لآخر بشكل غير دورى، وهناك تكرار دورى للبقعة الشمسية كل 11 عاما، وفقا لما جاء فى قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف "الوردات" فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد سبب لحدوث دورة النشاط الشمسى، وهناك بعض الأدلة أن الشمس ليست صلبة عندما تدور حول نفسها، وأن المواد الواقعة على خط الاستواء تدور حول نفسها خلال 25 يوما، ما يؤدى إلى دوامات تحدث البقعة الشمسية.

وأوضح أن مرصد الشارقة البصرى لم يشاهد بقعة شمسية لمدة شهر أو شهرين، لافتا إلى أن البقع الشمسية تحدث انفجارات وتطلق كما هائلا من الرياح الشمسية نحو الفضاء، خاصة وأن هناك غلافين موجودين حول الأرض، جوى ومغناطيسى، فالغلاف المغناطيسى يمنع الرقائق المشحونة من الوصول إلى الأرض مباشرة، ويحدرها إلى القطبين الشمالى والجنوبى، وبذلك يكون هناك نشاط واضح فوقهما.

ولفت أستاذ علم الفلك إلى أن القطب المغناطيسى الشمالى يقع فى كندا فى منطقة هدسون باى، والآخر المقابل له فى نيوزيلندا، ويوجد 12 درجة بين المحور الجغرافى والمغناطيسى، وتشهد هذه المنطقة تزايدا بظاهرة الشفق القطبى.

ونوه بأنه فى عامى 1645 و1720 تأثرت أوروبا بانقطاع النشاط الشمسى، الذى جعل من الأنهار والبحيرات جليدا متماسكا، مما أثر على الحياة الزراعية وموتها، وعُرف بالعصر الجليدى المتأخر، على عكس انتعاشها فى العالم العربى.