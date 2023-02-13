حمى تطبيق الذكاء الاصطناعى التوليدى «شات جى بى تى» تجتاح الصين

جدة - نرمين السيد - حظرت منظمة أوبن إيه آى (OpenAI) الأمريكية لأبحاث الذكاء الاصطناعى، المدعومة من عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت (Microsoft) تطبيق شات جى بى تى (ChatGPT) الناجح، على المستخدمين فى الصين، لكن التطبيق يجذب اهتماما كبيرا فى البلاد، ما جعل الشركات الصينية تتدافع إلى دمج هذه التكنولوجيا التوليدية الجديدة فى منتجاتها وإطلاق حلول منافسة.





وقال محللون، حسبما نقل موقع "جادجتس 360" التقنى، اليوم الإثنين، إن الشعبية المتزايدة لروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعى (شات جى بى تى) تعمل على زيادة الوعى بسرعة فى الصين حول مدى تقدم الذكاء الاصطناعى فى الولايات المتحدة، وإلى أى مدى تتخلف شركات التكنولوجيا فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم عن هذا التطور، وبالتالى حاجتها إلى المسارعة للحاق بالركب.

وأوضح موقع "جادجتس 360" أن المقيمين فى الصين يواجهون عدم القدرة على الوصول إلى روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعى بمساعدة الشبكات الخاصة الافتراضية وأرقام الهواتف الأجنبية لتجاوز هذه القيود.

وفى الوقت نفسه، بدأت الصين تسعى لدمج نماذج (أوبن إيه آى) التى تقف وراء برنامج (شات جى بى تى)، التى يمكنها كتابة المقالات ورموز الكمبيوتر المعقدة، فى تطبيقات التكنولوجيا الاستهلاكية الصينية بداية من الشبكات الاجتماعية إلى التسوق عبر الإنترنت.

وفى هذا السياق، قال دينج داوشى، مدير شركة استشارات الإنترنت سووتوو (Sootoo) ومقرها بكين، "هناك زخم كبير حول تشات جى بى تى، فعلى عكس شبكة تكنولوجيا الواقع الافتراضى، ميتافيرس، التى تواجه صعوبة كبيرة فى العثور على تطبيقات واقعية، ساعدتنا شات جى بى تى فى تحقيق تفاعل بين الإنسان والحاسوب، كما أن التغييرات التى ستحدثها هى أكثر فورية ومباشرة وأسرع".

وتستخدم الشركات الصينية أيضا أدوات بالوكالة أو الشراكات الحالية مع مايكروسوفت، التى تستثمر مليارات الدولارات فى (أوبن إيه آى)، للوصول إلى الأدوات التى تسمح لها بتضمين تقنية الذكاء الاصطناعى فى منتجاتها.

فمن جانبها، قدمت شركة بروكسيماى (Proximai) فى مقاطعة شينزين الصينية شخصية افتراضية فى تطبيقها الاجتماعى الذى يشبه الألعاب ثلاثية الأبعاد والذى استخدم تقنية (شات جى بى تى) الأساسية للتحدث.

وتخطط شركة برامج الترفيه كونلون تيك (Kunlun Tech) ومقرها بكين لدمج هذه التقنية فى متصفح الويب الخاص بها.

بدورها، ذكرت شركة سليك فلو (SleekFlow) الناشئة فى هونج كونج، أنها تدمج الذكاء الاصطناعى فى أدوات المراسلة الخاصة بعلاقات العملاء، موضحة: "تقدم تشات جى بى تى ترجمات ممتازة، وأحيانا تكون أفضل من الحلول الأخرى المتاحة فى السوق".