سول: المركبة الفضائية «دانورى» ترسل أولى صورها لسطح القمر

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز أبحاث الفضاء الكورى الجنوبى أن المركبة الفضائية الذاتية "دانورى" أرسلت اليوم، الإثنين، أول صور التقطتها على الإطلاق لسطح القمر بعد أن بدأت فى الدوران حول القمر الصناعى الطبيعى للأرض قبل شهر.





وقال المركز فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إن المركبة الفضائية "دانورى" دخلت المدار القمرى فى 27 ديسمبر الماضى بعد 145 يوما من السفر من الأرض، لإقامة التجارب لمدة شهر تقريبا.

وأضاف أن خلال العمليات التجريبية، التقطت "دانورى" التى تدور حول القمر على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطحه صورا لوادى فاليس ريتا وبحر الأمطار القمرى ومحيط العواصف بكاميراتها عالية الدقة، مضيفا أن المركبة أرسلت صورا للأرض، التقطتها كل يوم وتوضح شكل الكوكب من على القمر.

وأشار إلى أنه تم تكليف "دانورى" بقياس التضاريس والقوة المغناطيسية وأشعة جاما وغيرها من سمات سطح القمر باستخدام ستة أدوات على متنها حتى نهاية هذا العام، كما ستحدد أيضا مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.

يذكر أن "دانورى" أكملت بنجاح العملية التجريبية فى وقت سابق من هذا الشهر، ولم تواجه أى مشاكل وظيفية، وبدأت عملها الرئيسى فى الرابع من فبراير.