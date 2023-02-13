سول: المركبة الفضائية «دانورى» ترسل أولى صورها لسطح القمر

وقال المركز فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إن المركبة الفضائية "دانورى" دخلت المدار القمرى فى 27 ديسمبر الماضى بعد 145 يوما من السفر من الأرض، لإقامة التجارب لمدة شهر تقريبا.
وأضاف أن خلال العمليات التجريبية، التقطت "دانورى" التى تدور حول القمر على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطحه صورا لوادى فاليس ريتا وبحر الأمطار القمرى ومحيط العواصف بكاميراتها عالية الدقة، مضيفا أن المركبة أرسلت صورا للأرض، التقطتها كل يوم وتوضح شكل الكوكب من على القمر.
وأشار إلى أنه تم تكليف "دانورى" بقياس التضاريس والقوة المغناطيسية وأشعة جاما وغيرها من سمات سطح القمر باستخدام ستة أدوات على متنها حتى نهاية هذا العام، كما ستحدد أيضا مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.
يذكر أن "دانورى" أكملت بنجاح العملية التجريبية فى وقت سابق من هذا الشهر، ولم تواجه أى مشاكل وظيفية، وبدأت عملها الرئيسى فى الرابع من فبراير.
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