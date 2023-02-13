نيزك صغير يضرب الأرض

جدة - نرمين السيد - وسيدخل النيزك، الذى أطلق عليه اسم Sar2667، الغلاف الجوى فوق روان، فرنسا، ويجب أن يكون مرئيا فى بلجيكا وهولندا وشمال فرنسا وجنوب إنجلترا، وفقا لمنظمة النيزك الدولية.
وهذه هى المرة السابعة فقط التى يرصد فيها علماء الفلك كويكبا قبل أن يصطدم بالأرض، وهو اتجاه تعزوه وكالة الفضاء الأوروبية إلى "التقدم السريع فى قدرات الكشف عن الكويكبات العالمية"، وفقا لـ "فوكس نيوز".
وتضرب النيازك الصغيرة مثل "Sar2667" الأرض كل أسبوعين تقريبا، ولكنها لا تشكل خطرا كبيرا على الكوكب.
ويعرف علماء الفلك حاليا أكثر من 1.1 مليون كويكب، حوالى 30،600 منها مصنفة ككويكبات قريبة من الأرض، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية.
وتعمل وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ومنظمات أخرى فى جميع أنحاء العالم على تعزيز قدراتها الدفاعية الكوكبية فى حال وصول كويكب مدمر للأرض إلى مسار مثير للمخاوف.
وفى العام الماضى، حركت المركبة الفضائية دارت التابعة لناسا الكويكب Dimorphos فى تجربة لتقنية التأثير الحركى على الكويكبات التى قد تقترب بشكل خطر من الأرض.
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