القاهرة الإخبارية- بسبب مشكلة تقنية.. عدم وصول تغريدات «ماسك» لمتابعيه

جدة - نرمين السيد - أكد إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر"، إتمام حل مشكلة فنية تسببت فى عدم إرسال مُعظم تغريداته فى موقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد جهود مُضنية من الطاقم التقنى، السبت الماضى.





وأوضح "ماسك" أن هذه المشكلة ترجع بشكل رئيسى إلى تحميل خدمة "Fanout" بشكل زائد، عندما قام بكتابة تغريداته، ما أدى إلى عدم إرسال ما يصل إلى 95٪ منها. جاء ذلك بعد لقاء جمع "ماسك" بمهندسين تقنيين فى "تويتر"، ناقش خلاله أسباب تراجع عدد المشاهدات لتغريداته فى الأيام الأخيرة.

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