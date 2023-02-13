«القاهرة الإخبارية»| مزرعة ذكية.. استخدام التكنولوجيا فى الزراعة بالإمارات

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان "التكنولوجيا فى خدمة الزراعة بالإمارات"، والذى يرصد تجربة المزارع الحديثة فى الإمارات، بما فيها من حلول مبتكرة ومستدامة.





وقال التقرير: "فى تحدٍ للظروف الجوية الصعبة بصحراء الإمارات تستخدم مزرعة ذكية التكنولوجا الحديثة لتوفير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة تحديات الزراعة التقليدية فى الدول الخليجية".

وأضاف: "تأسست تلك المزرعة على مساحة 240 ألف متر مربع فى عام 2020 وسط صحراء إمارة الشارقة، وتنتج محاصيل على مدار العام باستخدام مزيج من طرق الزراعة التقليدية والذكية".

وقال أحد العاملين بالمشروع: "حاولنا تعزيز الأمن الغذائى والاستدامة الغذائية فى هذه المنطقة، لذلك نحاول استخدام الحد الأدنى من المياه والمغذيات أيضا، ونستخدم تقنيات حديثة فى المغذيات ونستخدم الماء مع العناصر الغذائية وهى زراعة مائية نشطة".

وأضاف: "ويمكننا جعل هذا النبات ينمو خلال ما يصل إلى عام واحد، وبالتالى إذا قارنا ذلك بالبيوت المحمية العادية فإنه يمكننا أن نزرع خلال دورة شهر أو شهرين، لكن هنا يمكننا الحصاد لما يصل إلى عام".

وأوضح تقرير "القاهرة الإخبارية"، أنه "فى إحدى منشآتها تنتج مزرعة عمودية من 9 طوابق الخضروات فى بيئة خاضعة للرقابة ودون تربة، بينما تطلب زراعة الفواكه والخضروات دراسة متطلبات النباتات لتكون فى أبهى صورة فى قلب الصحراء، وعلى هذا الأساس يتم استخدام وصفات إضاءة اللد ومغذيات مخصصة فى تقنيات الصوب لتلبية الاحتياجات التى تسمح بنمو محصول صحى داخل مختبر تعليمى رقمى بالمزرعة".