بألوان جديدة.. سعر ومواصفات هاتف «vivo Y100»

جدة - نرمين السيد - وتطرح شركة فيفو هاتفها الجديد خلال الأيام المقبلة ويحمل اسم "vivo Y100".

ويأتى الهاتف بشاشة من نوع "LCD" وبقياس يبلغ 6.2 بوصة ودقة عرض "1080 × 2400 بيكسل" وبجودة +FHD.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث تبلغ دقة الرئيسية منها 48 ميجابيكسل، ومستشعرى للعمق والماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى 6 جيجابايت رام من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.

ويطرح هاتف فيفو الجديد "vivo Y100" بألوان عدة منها الذهبى والوردى والأزرق، وبسعر يبلغ حوالى 330 دولار أمريكى.