بريطانى يدخل موسوعة جينيس بسبب إطفاء الشموع بقدميه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتمكن البريطانى من إطفاء عدد يصل إلى 55 شمعة مستخدما كعب قدميه من خلال القفز. وجاء البريطانى فى فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو يقفز فوق الشموع المشتعلة ويطفئها بكعب قدمه من خلال حركات متواصلة مثيرة للدهشة، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل". وكانت محاولات البريطانى جزءا من عدة منافسات تجرى فى جميع أنحاء ويلز ببريطانيا.

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